taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6477
Euro
6.3547
Altın
1294.9
Borsa
93571.66
Gram Altın
235.131

6 yaşında eziyet görerek öldü

Annesinin aç aç bırakıp eziyet ettiği 6 yaşındaki Osman Çınar kurtarılamadı. Cani anne tutuklandı.

DHA | 29.03.2019 - 17:31..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İzmir Torbalı'da yaşayan Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Osman Çınar K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bitkin haldeki çocuğun yapılan muayenesinde, vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğu belirlendi. Uzun süre aç kaldığı tespit edilen Osman Çınar K., tedaviye alındı. Ancak, durumu ağır olan Osman Çınar K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

6 yaşında eziyet görerek öldü

TUTUKLANDI

İşkence ve eziyete bağlı olarak aşırı kilo kaybından yaşamını yitirdiği belirtilen çocuğun evine giden jandarma ekipleri, Osman Çınar K.'nin kardeşi Ö.K. (3) ve ağabeyi Ş.Ç.K.'nin (9) de vücutlarında darp izlerine rastlandı. Jandarma, çocuklarına işkence ettiği ileri sürülen anne Ö.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp, Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

EŞİ DE CEZAEVİNDE

Ö.K.'nin eşi M.K.'nin de 'uyuşturucu satmak' suçundan bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi. Osman Çınar K.'nin cenazesi bugün öğle Ayrancılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

6 yaşında eziyet görerek öldü

İKİ KARDEŞ KORUMAYA ALINACAK

Öte yandan, ölen Osmar Çınar K.'nin, kendisi gibi işkence edildiği belirlenen ağabeyi ve kardeşinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından devlet korumasına alınması için İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

823
Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

295
AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

754
Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

538
Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

66
Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

263
CHP'li Yaşan Okuyan EYT yasasını savundu

CHP'li Yaşan Okuyan EYT yasasını savundu

314
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir