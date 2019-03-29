6 yaşında eziyet görerek öldü

İzmir Torbalı'da yaşayan Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Osman Çınar K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bitkin haldeki çocuğun yapılan muayenesinde, vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğu belirlendi. Uzun süre aç kaldığı tespit edilen Osman Çınar K., tedaviye alındı. Ancak, durumu ağır olan Osman Çınar K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

İşkence ve eziyete bağlı olarak aşırı kilo kaybından yaşamını yitirdiği belirtilen çocuğun evine giden jandarma ekipleri, Osman Çınar K.'nin kardeşi Ö.K. (3) ve ağabeyi Ş.Ç.K.'nin (9) de vücutlarında darp izlerine rastlandı. Jandarma, çocuklarına işkence ettiği ileri sürülen anne Ö.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp, Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

EŞİ DE CEZAEVİNDE

Ö.K.'nin eşi M.K.'nin de 'uyuşturucu satmak' suçundan bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi. Osman Çınar K.'nin cenazesi bugün öğle Ayrancılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ KARDEŞ KORUMAYA ALINACAK

Öte yandan, ölen Osmar Çınar K.'nin, kendisi gibi işkence edildiği belirlenen ağabeyi ve kardeşinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından devlet korumasına alınması için İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği bildirildi.