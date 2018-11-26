taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2421
Euro
5.9523
Altın
1223.78
Borsa
93962.35
Gram Altın
206.306

İşkence yapıldığı iddia edilen eşek koruma altına alındı

Çorum Sungurlu'da işkence yapıldığı öne sürülen eşek, hayvanseverlerin şikayeti üzerine jandarma tarafından sahibinden alınarak barınağa teslim edildi.

AA | 26.11.2018 - 18:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sungurlu'ya bağlı bir köyde yaşayan Elmas A. (80), iddiaya göre, ahırda baygın halde bulunan eşeğinin ayaklarına masaj yaptı. Bu sıra bir kişi de Elmas A'nın yaptıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydederek, sosyal paylaşım sitesine yükledi.

İŞKENCE İDDİALARI ÜZERİNE JANDARMA EŞEĞİ KURTARDI

Sosyal medyadaki görüntüyü izleyen bazı hayvanseverler, eşeğe işkence yapıldığı iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden ekipler, eşeği bir kamyonete yükleyerek Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Vücudunda yaralar bulunan hayvanın barınakta tedavi altına alındığı belirtildi.

İşkence yapıldığı iddia edilen eşek koruma altına alındı

"ÇEŞİTLİ YERLERİNDE YARALAR MEVCUT"

Çorum Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen, şiddet gördüğü iddia edilen eşek için barınağa gitti.

Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın koruma altına alındığını belirterek, "Şu an için eşeğe işkence yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Ancak veterinerler sürtünmeden dolayı bu yaraların oluşmuş olabileceğini söylediler." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

201
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

535
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

284
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

218
Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

84
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

143
Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor

Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir