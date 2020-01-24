İşkenceci tahsilat çetesi operasyonunda 22 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, tefecilerden aldıkları borcu ödeyemedikleri için işkence ve tehdide maruz kalanların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmada 177 kişinin bu şekilde mağdur edildiği belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren takip ve çalışmanın ardından belirlenen 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.





22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında çete lideri K.F. ile adliyede görevli 1 katibin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, evlerinde yere yatırılıp elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü. Operasyonda 2 tabanca, çok sayıda bıçak, mermi, POS cihazları, çek ve senetler, kredi kartları ve finansal doküman ele geçirildi.





BORCUNU GERİ ÖDEMEYEN MAĞDURLARA İŞKENCE YAPTILAR

Çete üyelerinin, tefecilerden aldıkları borcu geri ödeyemeyen mağdurlara işkence yaparken görüntü çektikleri, bu görüntüleri diğer mağdurlara izleterek tahsilat yapmaya çalıştıkları belirlendi.





ZORLA SENET İMZALATTIRDILAR

Şüphelilerin ayrıca tefecilere borçlanan kişilere zorla senet imzalattığı da ele geçirilen bilgisayar ve telefonların teknik incelemesinde ortaya çıkarıldı.





22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca, çetenin yönetici kadrosunda yer alan cezaevi firarisi O.K.'nın 17 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan, aralarında adliyede görevli 1 kâtibin de bulunduğu 22 kişinin, Ankara Adliyesi'ne sevk edildği öğreinldi.