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İskenderun'da okullardan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul ve 6 evden farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı yakalandı.

İHA | 12.11.2019 - 21:59..
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda bir okul ve 6 evden hırsızlık yaptığını tespit ettikleri Abidin E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

EVİNDE YAPILAN ARAMADA İMZALI AÇIK SENETLER BULUNDU

Zanlının Buluttepe Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 adet imzalı açık ve bir adet 100 bin lira tutarlı imzalı senet, bir adet menşei belli olmayan sikke, 10'ar adet farklı marka cep telefonu ve kol saati, bir adet av tüfeği, birer adet televizyon, ses sistemi ile bilgisayar, 17 farklı ebat ve renklerde tespih, 4 parça motosiklet tescil plakası ve bir adet şase plakası, bir adet harddisk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İskenderun'da okullardan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

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