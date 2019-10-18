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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiden, 3'ü suçlu bulunarak cezaevine gönderildi.

İHA | 18.10.2019 - 10:21..
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen kişilerin Gültepe ve Buluttepe mahallerindeki adreslerine, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

4 GÖZALTI

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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