İSKİ'nin yeni müdürü Raif Mermutlu'ndan beklenen işler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne 2004-2010 yılları arasında İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Raif Mermutlu'yu atadı.

İSTANBUL'UN SU SORUNU YOK

Megakent'in en önemli sorunlarından biri suyun kalitesi. AK Parti döneminde yapılan çalışmalarla, Megakent'in uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

SUYUN KALİTESİ ARTMALI

Halk, İstanbul'da suyun kalitesinin artmasını bekliyor.

16 milyonluk şehirde, neredeyse her evde damacana sularla ihtiyaç karşılanıyor. Musluktan akan suyun kalitesinin artırılması ve içilebilir düzeye getirilmesi, vatandaşa büyük bir nefes aldırır.

Bunun yanı sıra; İstanbul'un tarihi kültüründe olan çeşmeler de bir bir yok oldu.

New York ve Paris gibi ünlü şehirlerin meydanlarında bile suyu içilebilir çeşmeler var. Megakent İstanbul'da ise bu çeşmelerin eksikliği hissedilir derecede az.

RAİF MERMUTLU'NUN KARİYERİ

1961 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'ne girdi.

1983 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak, aynı yıl açılan İller Bankası sınavını kazandı.

İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı 11 yıl süresince Türkiye genelindeki çeşitli içme suyu projeleri, içme suyu arıtma tesislerinin proje kontrolörlüğü, ihale ve hak ediş ödemelerinde görev aldı.

İstanbul’un su probleminin çözümü için 1994 yılında İSKİ Genel Müdürlüğü’nde Asya Yakası Su İnşaat Müdürü olarak göreve başladı.

Bu görev esnasında İstanbul’un Asya Yakası'nın su probleminin çözümü için birçok önemli içme suyu projesinde görev aldı.

Bu projelerden bazıları; Adalar’a tarihinde ilk defa deniz altından boru döşenerek şebeke suyu ulaştırılması, İstanbul’un önemli su isale hatlarından Ömerli-Çamlıca Ana İsale Hattının inşa edilerek hizmete alınması, ana su depoları ile Ömerli’de modern bir arıtma tesisi inşa edilmesi ve Asya Yakası’nın birçok bölgesinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi işleridir.

1998 yılında İSKİ Atık su Arıtma Daire Başkanlığı görevine getirildi.

2000-2003 yılları arasında İSKİ Su Arıtma Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2003 yılında İSKİ Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

2004 yılında İSKİ İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

2004-2010 yıllarını kapsayan bu dönemde, İSKİ’nin İstanbul genelindeki tüm içme suyu ve atık su tesislerinin işletilmesinden sorumlu oldu. Bu süre içerisinde İSKİ’nin İstanbul genelindeki tüm tesislerinin aktif ve sorunsuz bir şekilde işletilmesi sağlandı.