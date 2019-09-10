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Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla İSKİ'nin başına getirilen Raif Mermutlu, AK Parti döneminde de İSKİ'de uzun yıllar görev alan bir isim olarak öne çıkıyor.