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Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla İSKİ'nin başına getirilen Raif Mermutlu, AK Parti döneminde de İSKİ'de uzun yıllar görev alan bir isim olarak öne çıkıyor.

AA | 10.09.2019 - 12:38..
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Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte kurumlarda yaşanan görev değişiklikleri bugün de devam etti.

Fatih Turan'ın İSKİ Genel Müdürlüğü görevinden ekibiyle birlikte istifa etmesinin ardından bu göreve atanan isim belli oldu: Raif Mermutlu.

İSKİ'YE YABANCI DEĞİL

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla göreve getirilen Mermutlu, uzun yıllar İSKİ'de görev alan bir isim.

Aslen Elazığlı olan Raif Mermutlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun.

Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE ÇALIŞTI

1983 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başlayan Mermutlu, Türkiye'nin birçok bölgesinde içme suyu arıtma projelerinde görev aldı.

İSKİ'DE ALDIĞI GÖREVLER

1994 yılında megakentin su sorununu çözmek için İstanbul'a davet edilen Raif Mermutlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı.

Burada sırasıyla; Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı, Su Arıtma Daire Başkanlığı, Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

İngilizce bilen Raif Mermutlu, 2010 yılında kendi isteğiyle emekli olmuştu.

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