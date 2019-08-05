taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5571
Euro
6.2203
Altın
1461.37
Borsa
98673.28
Gram Altın
261.186

İskoçya, İngiltere'den ayrılmak istiyor

İskoçya, Brexit sonrasında İngiltere’den ayrılmak için yeni bir referanduma gidiyor. Yapılan anket, ayrılışa işaret ediyor.

İHA | 05.08.2019 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İskoçya, İngiltere'den ayrılmak istiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın göreve gelmesinin ardından, Avrupa Birliği'nden ayrılış tam anlamıyla kesinleşmiş gibi.

AB ile yeni bir Brexit anlaşmasını müzakere edememesi durumunda 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmayı tercih edeceğini söyleyen Başbakan Johnson'ın, bu hedefinin mümkün olup olmadığını tartışıladursun; İskoçya, İngiltere’den ayrılmak için yeni bir referandum hazırlığına başladı.

İSKOÇLAR AYRILMAK İSTİYOR

Öyle ki; ülkede referandum anketleri yapılmaya başladı bile.

Yayınlanan son anketin sonucuna göre; İskoçların yüzde 46'sı ayrılıktan yana. Yüzde 43'lük kitle ise ayrılmaya karşı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma konusundaki kararlılık, İskoç siyasetçileri de harekete geçirdi.

Referandumun bir an önce yapılması ülke gündeminde.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Sokak röportajında sigara zammı tartışması

687
Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

331
Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

145
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

359
İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

134
Kaz Dağları'nda ağaç katliamına karşı eylem

Kaz Dağları'nda ağaç katliamına karşı eylem

493
Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

330
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir