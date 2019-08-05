İskoçya, İngiltere'den ayrılmak istiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın göreve gelmesinin ardından, Avrupa Birliği'nden ayrılış tam anlamıyla kesinleşmiş gibi.

AB ile yeni bir Brexit anlaşmasını müzakere edememesi durumunda 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmayı tercih edeceğini söyleyen Başbakan Johnson'ın, bu hedefinin mümkün olup olmadığını tartışıladursun; İskoçya, İngiltere’den ayrılmak için yeni bir referandum hazırlığına başladı.

İSKOÇLAR AYRILMAK İSTİYOR

Öyle ki; ülkede referandum anketleri yapılmaya başladı bile.

Yayınlanan son anketin sonucuna göre; İskoçların yüzde 46'sı ayrılıktan yana. Yüzde 43'lük kitle ise ayrılmaya karşı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma konusundaki kararlılık, İskoç siyasetçileri de harekete geçirdi.

Referandumun bir an önce yapılması ülke gündeminde.