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İskoçyalı kadın hiçbir ağrıyı ve acıyı hissetmiyor

Jo Cameron, nadir görülen bir genetik mutasyona sahip. Hiçbir şekilde ağrı duymuyor, bir yeri yandığında ya da kırıldığında fark etmiyor, korku ya da endişe gibi duyguları bilmiyor.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 11:43..
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İskoçya’da yaşayan 65 yaşındaki Jo Cameron, dünyada sadece bir kişide daha görülen bir tür genetik mutasyona sahip.

Jo Cameron, bir yerinin yandığını ancak yanık deri kokusu aldığı zaman fark edebiliyor. Gerçek anlamda hiçbir acı ve ağrı hissetmediği gibi, korku ve endişe gibi duygulara da yabancı. Araştırmacılara göre Jo'nun vakası, yüz milyonlarca kişiye umut olabilecek yeni bir tür ağrı kesicinin geliştirilmesine yardım edebilir.

65 YAŞINDA FARK ETTİ

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jo, "Ameliyat sonrası ağrım olmamasına şaşıran doktorum tıbbi geçmişime baktığında fark ettik. Daha önce hiç doktorlarımdan ağrı kesici yazmalarını istememiştim" diyor.

"DOĞUMDA ACI HİSSETMEDİM HATTA KEYİFLİYDİ"

İngiltere'deki uzmanlara yönlendirilen Jo, doğum sırasında dahi ağrı duymadığını hatırlıyor; "Çok garipti. Aslında keyifliydi bile diyebilirim". Kocası ve ardından da anestezi doktoru Srivastava ile "acılı yemek" yarışması dahi yapmış. Onlar acıdan kıvranırken, Jo gülümsüyormuş.

İskoçyalı kadın hiçbir ağrıyı ve acıyı hissetmiyor

MUTLULUK GENİNE SAHİP

Doktorlar genetik mutasyon nedeniyle Jo'nun normalden daha hızlı iyileşiyor olabileceği görüşünde. Bu gen, onu daha az endişeli ve unutkan bir kişiye de dönüştürüyor.

İskoçyalı kadın hiçbir ağrıyı ve acıyı hissetmiyor

Jo, "Buna mutluluk ya da unutkanlık geni de deniyor. Bu özelliklerimle insanları sinir ediyordum artık bir bahanem var" diyor.

İNSANLARA UMUT OLACAK

Araştırmacılar, Jo gibi vakaları incelemenin, ağrı ve tedavi, aynı zamanda anksiyete gibi konulardaki çalışmalara büyük bir katkısı olacağını umuyorlar. Dr Srivastava, "Araştırmamızın bulguları sayesinde, ameliyat sonrası ağrıların rahatlatılması ve yaraların hızla iyileştirmesini sağlayan yeni bir tür ağrı kesicinin keşfedilmesi mümkün olabilir. Bu buluşun her yıl dünyada ameliyat olan 330 milyona yakın hastaya yardım edebileceğini umuyoruz." dedi.

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