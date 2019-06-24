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İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

Seçim sonrası paylaşım yapan Cafer Uzunkaya, "İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 16:46..
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İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimini kazanması AK Parti cephesinde tartışmaları başlattı.

Yenilginin nedenleriyle ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'dan seçim sonrası dikkat çeken bir yorum geldi.

"İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER YÜZÜNDEN"

Cafer Uzunkaya paylaşımında, "İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım. Hak ve hakikat namına, aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta. Riyakar mütekebbirlerse, hiç kazanmadı ki. Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

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