İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı

Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti.

İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa işkence VİDEO

"İNSAN KALINTISI"

Senatörün beraberindekiler, genç çocuğun boğazını sıkarak nefes almasını engellediler.

Dakikalarca boğazı sıkılan çocuğa uygulanan şiddetin yanında hakaret içeren sözcükler de kullanıldı.

Paylaşılan görüntülerde darbeden kişinin, genç çocuğa "Sen s....min insan kalıntısından başka bir şey değilsin." dediği duyuluyor.