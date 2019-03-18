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İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

Yeni Zelanda saldırı sonrası bile İslam düşmanı açıklamalar yapan Fraser Anning'e yumurtalı protesto düzenleyen çocuğun, yargı masrafları için 2 günde 50 bin dolar yardım toplandı.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 13:25..
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İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı.

Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti.

"HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE GÖNDERECEĞİM"

Tüm dünyada ses getiren bu video sonrasında genç çocuk için yardım kampanyaları başlatıldı.

Bağışçıların 'yargı masrafları ve daha fazla yumurta alması' adı altında gönderdikleri 50 bin dolar hakkında açıklama yapan Will Connolly'in "Paranın büyük kısmını saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine göndereceğim." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto VİDEO

İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyası

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