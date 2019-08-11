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İslam düşmanı Wilders'a Netanyahu'nun oğlundan destek

Hollanda'daki İslam ve yabancı karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Kurban Bayramı'na dair İslamofobik paylaşımda bulunurken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu da paylaşıma destek verdi.

AA | 11.08.2019 - 22:10..
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İslam düşmanı Wilders'a Netanyahu'nun oğlundan destek

Müslüman ve yabancı düşmanı Wilders, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında paylaştığı bir kurban fotoğrafıyla Kurban Bayramı'nın başladığını belirterek, "İğrenç ve korkunç. Bu bizim kültürümüze ait değil. Uluslarımız bu hayvan zulmünü ve barbarlık gününü yasaklamalı ve yasa dışı ilan etmelidir." ifadeleriyle hakarette bulundu.

İslam düşmanı Wilders'a Netanyahu'nun oğlundan destek

NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN DESTEK

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla büyük tartışmalara neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu da Wilders’in bu nefret ve hakaret içerikli İslam karşıtı tweetini kendi Twitter hesabından paylaşarak destek verdi.

TÜRK BAYRAĞINA DA SALDIRMIŞTI

Yair Netanyahu, daha önce de yaptığı bir paylaşımda Türk bayrağına hakaret etmişti.

İslam düşmanı Wilders'a Netanyahu'nun oğlundan destek

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