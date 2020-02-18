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İslam karşıtı PEGIDA'dan 200. gösteri

'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' (PEGIDA) adlı hareket 200. gösterisini gerçekleştirdi..

AA | 18.02.2020 - 07:23..
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Almanya'nın Dresden kentinde yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve her hafta pazartesi günleri İslam karşıtı gösteri düzenleyen PEGIDA'nın 200. eylemine katılan, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Björn Höcke de destek verdi.

İslam karşıtı PEGIDA'dan 200. gösteri

HİTLER'DEN ALINTI YAPTI

Yaklaşık 4 bin PEGIDA'cının katıldığı gösteride, AfD'li siyasetçi ''Höcke Höcke'' şeklinde tezahüratlarıyla sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.

Höcke'nin konuşmasında, ''Davamız için kavga etmeliyiz.'' ifadesini kullanması, sosyal medyada ''Adolf Hitler''in ''Kavgam'' adlı kitabına göndermeler yapılarak yorumlandı.

"MERKEL, ALMAN HALKIN I SATTI"

Höcke konuşmasında ayrıca Başbakan Angela Merkel'i Alman halkını satmakla suçladı.

İslam karşıtı PEGIDA'dan 200. gösteri

KARŞIT GÖSTERİLER

Bu arada, aynı alanda toplanan yaklaşık 3 bin kişi de PEGIDA ve AfD'li siyasetçiyi protesto etti.

Polis iki gösteri arasında zincir şeklinde durarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

İslam karşıtı PEGIDA'dan 200. gösteri

PEGIDA'NIN GEÇMİŞİ

PEGIDA grubu, ilk eylemini 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015’in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmış, son aylardaki katılım sayısı 2 bin ila 3 bin arasında değişmişti.

Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde de yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olan PEGIDA hareketini taklit eden oluşumlar ortaya çıkmış, Berlin’de BAERGIDA, Köln’de KOEGIDA, Münih’te BAGIDA, Leipzig'de LAGIDA gibi benzer gruplar kurulmuştu.

İslam karşıtı PEGIDA'dan 200. gösteri

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