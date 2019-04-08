İslami İlimler Fakültesi binasında sona doğru

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi'nde yapımına devam edilen İslami İlimler Fakültesi'nin yeni binası, bitme aşamasına geldi. Hızla devam eden çalışmalarda sona gelinirken, bir ay içerisinde binanın çevre düzenlemesi ve dış cephesinin bitirilerek eğitim-öğretime hazır hale geleceği bildirildi.

300 KİŞİLİK KONFERANS SALONU OLACAK

İslami İlimler Fakültesi bünyesinde 300 kişilik konferans salonu, 2 adet 100’er kişilik amfi, 10 adet 70’er kişilik sınıf, 2 adet yabancı dil laboratuvarı, kantin, toplantı salonları, akademik ofisler, kapalı-açık otopark, bay-bayan mescit barındırıyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 10 bin 185 metrekare kapalı alana sahip İslami İlimler Fakültesi'nin yapımında akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler için tüm detayların düşünüldüğünü söyledi.

"HAYIRLI OLSUN"

Hummalı bir çalışmaya sahne olan İslami İlimler Fakültesi binasının inşa aşamasında sona gelindiğini belirten Gönüllü, “Adıyaman Üniversitesi ve ilimiz için çok faydalı olacağını düşündüğümüz İslami İlimler Fakültesinin de yapımında artık sona gelmiş bulunuyoruz. Her zaman, ihtiyaçları dikkate alarak, en güzelini inşa etmeye çalıştık, bilimsel ve sosyal faaliyetlerde olduğu kadar fiziki donanımda da adından söz ettirir bir üniversite olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslami İlimler Fakültemizde de bu vatanın pırıl pırıl evlatları okuyacak ve halis duygularla ülkelerine hizmet edecekler. Öğrencilerimize en iyi hizmeti sunacak şekilde yeni binamızı inşa ettik ve donanımını sağladık. Yeni binamızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.