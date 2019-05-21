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İslamofobi nedir

İslamofobi; kelime anlamı "İslam korkusu" olan bu kavramın temelinde, İslamiyet ve Müslümanlığa karşı yatan düşmanlık var.

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İslamofobi, Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürülegelen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Müslümanlara karşı duyulan irrasyonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir.

Kelime ilk kez 1991 yılında kullanılmış olup, 11 Eylül saldırıları ile gündeme getirilmiştir. Bugün İslamofobi dendiğinde hem İslam dinin tanımamak ve öğrenmemekten kaynaklanan bir korku hem de bu korkuya dayanarak Müslümanlara karşı ayrımcılık ve düşmanlık yapılmasının meşru görülmesi anlaşılmaktadır.

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI

Tarihî kökler, İspanya'da Endülüs'ün Emevîler tarafından fethedilmesine kadar iner. Haçlı seferlerine asker devşirmek isteyen kilise mensuplarının yaptığı propagandalar ile fikir zemini Hristiyanlığa karşı tehditler ve tehlikeler üzerinde oluşturulmuş olan "İslamofobi", Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin, tanışıklığın yaygınlık kazanması ile yüzyıllar içerisinde azalmış iken yaklaşık günümüzde yeniden popülarite kazanmıştır. Bu popülaritesinde, Huntington'un ünlü "Medenyetler Çatışması" makalesinde İslam'ı Batı için bir potansyel düşmanlık odağı olarak lanse etmesinin önemli bir etkisi olmuştur.

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