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İşlemedikleri suçtan hapis yatan 3 kişi tahliye oldu

ABD hukuk tarihine geçen davada, karar çıktı. Bir cinayet için 36'şar yıl hapis yatan 3 kişinin, suçsuzlukları kanıtlandı.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 17:20..
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ABD'nin Baltimore eyaletinde işlemedikleri bir cinayet için 36'şar yıl hapis yatan 3 kişi, suçsuzluklarını kanıtlayan delillerin ortaya çıkmasından sonra aklanarak serbest bırakıldı.

TAZMİNAT YOK

Özür dilenen Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart için tazminat dahi ödenmeyecek.

İşlemedikleri suçtan hapis yatan 3 kişi tahliye oldu

TUTUKLANDIKLARINDA İKİSİ 16, DİĞERİ 17 YAŞINDAYDI

Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisini öldürmekten suçlu bulunmuştu. Şimdi 50'li yaşlarda olan Chestnust ve Watkins tutuklandığında 16, Stewart da 17 yaşındaydı.

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