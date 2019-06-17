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İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

Türkiye'nin tarihine geçen yayını yöneten İsmail Küçükkaya, programın sonunda adaylardan mini bir değerlendirme aldı.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 00:33..
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İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

23 Haziran seçimlerinin öncesinde canlı yayında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, projelerini anlattı.

17 YIL SONRA BİR İLK

Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Küçükkaya, başarılı bir performans geride bıraktı.

ADAYLAR DA MEMNUN

Öyle ki; adaylar da esprilerle dolu, gülümseten bir havada gerçekleşen programın sonunda İsmail Küçükkaya'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı VİDEO

İŞTE PROGRAMIN SONUNDA YAŞANAN DİYALOGLAR

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Birer soru sormak istiyorum.

Moderasyonumu nasıl buldunuz Binali Bey....

BİNALİ YILDIRIM: Ben bir anormallik görmedim.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Adil miydim?

BİNALİ YILDIRIM: Olabildiğince..

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: Sizce?

EKREM İMAMOĞLU: Özgür irademle teşekkür ederim.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN BİNALİ YILDIRIM'A: Sizin de teşekkür etmenizi beklerim.

BİNALİ YILDIRIM: Ben de teşekkür ederim.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Rakibinizi nasıl buldunuz?

BİNALİ YILDIRIM: Rakibim de benim gibi Allah'ın yarattığı bir kul.

EKREM İMAMOĞLU: Her şey için teşekkür ederiz. Kusurlar olmuş olabilir. Herhalde en güzel söz; olmuş ise affola.

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

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