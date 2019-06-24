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İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra herkesin kendine hakkını helal etmesini istemişti.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 09:47..
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İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicinin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, seçim sürecini değerlendirdi.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Ortak yayının yapıldığı günden sonra devam eden süreçte Binali Yıldırım'ın gerçekleri anlatmadığını söyleyen Küçükkaya, "O her şeyi biliyor. Ben kimlere ne haklar helal ettim. Normalde olsa affederim. Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum. Kendisini Allah'a havale ediyorum. dedi.

Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra İstanbulluların kendisine hakkını helal etmesini istemişti.

İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi ViDEO

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