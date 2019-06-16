İsmail Küçükkaya, Yıldırım'a Sayıştay raporunu sordu

Yenilenecek İstanbul seçimşleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi.

Programın ikinci kısmında Küçükkaya Binali Yıldırım'a Sayıştay raporunda yer aldığı belirtilen vakıflara yardım rakamlarını sordu. Yıldırım yardım yapılacağını belirtti.

İKİLİ ARASINDAKİ SORU-CEVAP ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

İsmail Küçükkaya: Bir Sayıştay raporu var. Son 5 yılda 753 milyon bir zarardan bahsediliyor. Son zamanlarda çok tartışma konusu vakıflara ayrılan son 1 yılda 308 milyon lira. Belediye başkanı olunca siz nasıl yapacaksınız?

Binali Yıldırım: Sayıştay raporunu gördünüz mü İsmail Bey. Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok. 108 milyon mu ne. Bu yalan. Yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Beledise tarafından açıklandı.

"VAKIFLARA NAKİT VERİLMEZ"

İsmail Küçükkaya: Sayıştay'dan hiç yalanlama gelmedi.

Binali Yıldırım: Geldi, onu bilmenizi isterim. Maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldık. Böyle bir şey yok, kısacası yalan. Hadi doğru değil diyelim, Ekrem Bey alınmasın. Nitekim o televizyon programında bir düzeltmeyi yapınca 'doğru değilmiş' dedi ve geçiş yaptı. Değerli arkadaşımız bu konularda daha ilkeli davranmasını beklerim. Bu güne kadar ortaya atıp, kafa bulandırmaya çalışıp, bütün meselelerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunları tek tek sayarım. Ama ben zul duyarım. Ama biz İstanbul'u konuşamadık. Vakıflarla ilgili de açıklamalar yapıldı. Zaten belediyeler vakıflara nakit kaynak aktaramaz.

"FETÖ TEHLİKESİ OLMAMASI İÇİN YARDIM YAPILIYOR"

İsmail Küçükkaya: Arazi verir

Binali Yıldırım: Bu vakıflar eğitime destek veriyor, sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Yaptıkları iş tamamen kamu yararı. FETÖ'nün beyin yıkamak için gençleri devşirip, 15 Temmuz'u başımıza sardıysa bu vakıflar da o tehlikeyi bir daha yaşamamak için bu işleri yapıyor.