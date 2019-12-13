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İSMEK'te Kürtçe dil kursu dönemi başlıyor

İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen HDP'lilere yönelik bir adım daha atıldı. İSMEK, şubat ayında Kürtçe dil kursu açacak.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 16:26..
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İSMEK'te Kürtçe dil kursu dönemi başlıyor

Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sayfa açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK'lerde Kürtçe dil kursu için harekete geçti.

İKİ KURS BİRDEN

İBB, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda olmak üzere 2020 Şubat'ta iki Kürtçe dil kursu açacak.

Kürtçe dil kursu konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve kısa sürede Kürtçe dil kursu açılacağını söylemişti.

"KÜRTÇE KADİM BİR DİL"

CHP Lideri, "Kürt edebiyatı vardır. Kürtçe kadim bir dil. Kürtler dün ortaya çıkmış değil. Tarihsel derinliği olan bir kültürü vardır. Kürt edebiyatının, sinemasının, sanatının ve resminin olması lazım. Olacaktır zaten. Bunu ne engellemeye ne de ötelemeye kimsenin gücü yetmez. CHP olarak yerel yönetimlerde bu hizmeti vermek istiyoruz. Örneğin Kürtçe dil kurslarının yanı sıra Türkçe bilmeyen yaşlılara Kürtçe bilen sağlık personeli ile hizmet verebilecek bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

HDP MUTLU

Karar, İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen HDP'lilerde sevinçle karşılandı.

İP ŞİMDİLİK SESSİZ

İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için kurulan ittifakta yer alan İyi Parti ise konuyla ilgili henüz değerlendirme yapmadı.

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