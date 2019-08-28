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İSMEK'te Kürtçe kurs dönemi

Kemal Kılıçdaroğlu, İSMEK bünyesinde Kürtçe dil kurslarının açılacağını ve Kürtçe öğretmenlerine iş verileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 17:32..
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İSMEK'te Kürtçe kurs dönemi

Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte İstanbul'da yeni projeler beklenirken CHP'den Kürtçe hamlesi geldi.

KÜRTÇE KURSLAR AÇILIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'lerde Kürtçe kursların açılacağını söyledi.

CHP Lideri, Kürtçe öğretmenlerinin İSMEK'lerde görevlendirileceğini de sözlerine ekledi.

MUHTEŞEM BİR KÜRT EDEBİYATI VAR

Kılıçdaroğlu, "Onlar Kürtçe öğretmenlerine iş imkanı sağlamıyorsa biz onları belediyelerde işe alacağız. Yerel yönetimlerde bu hizmet yapılabilir. İSMEKçatısında Kürtçe öğretilebilir. Türkçe bilmeyen yaşlılara Kürtçe sağlık hizmeti verilmesi gerekir bu hizmetler elzem olan hizmetlerdir ve bu konuda çalışmalar yapılacak. Muhteşem bir Kürt edebiyatı var. Bu yeni bir dil değil ki, çok kadim bir dil. " ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı vermesi ve Kürtçe kursların açılması için beklemeye geçildi.

İSMEK'te Kürtçe kurs dönemi

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