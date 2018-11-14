İsmet İnönü hitap ederken kekeliyordu

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde etkin rol oynayan Rauf Bey, İsmet İnönü’nün hükümetin başına geçmesini istemiyordu. Cumhuriyet’in ilanının hemen ardından başlayan tartışmaların beraberinde, Parti Grubu’nun toplandığı 22 Kasım 1923 günü, asıl münakaşa Parti üyesi Rauf Bey ve Cumhuriyet devrinin ilk Başvekili seçilen İsmet Paşa arasında geçti. Anlaşılan Rauf Bey, muhatap olarak İsmet Paşa’yı karşısına almak istiyor olmalı ki; kendisinin kekeme olduğunu söylüyordu.

CUMHURİYET'İN İLANINDAN RAHATSIZ OLANLAR VARDI

O dönem Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinin en büyük endişesi, Türkiye’nin Cumhuriyet adı altında bir istibdat dönemine girme ihtimaliydi. Bu isimlerden biri de kuşkusuz Rauf Orbay'dı.





Mustafa Kemal Paşa, çok yakın bir arkadaşlık duygusu ve geleceğe uzanan realist bakışlarıyla İsmet Paşa’nın hangi görev ve hizmetlerde başarılı olacağını daha o dönemde sezinlemişti. Milli Mücadele’nin ölüm kalım günlerinde en büyük askerî görevleri, daha sonra da yüce devlet görevlerini İsmet Paşa’ya verdi. Türk Bağımsızlık Mücadelesi’ni bir süre İstanbul’dan destekleyen Albay İsmet Bey önce izinli olarak, sonra temelli Ankara’ya geldi ve Büyük Millet Meclisi’nin açılış hazırlıklarına katıldı. İsmet Paşa tarihe Cumhuriyet devrinin ilk Başvekili olarak geçiyordu.





RAUF BEY, İSMET PAŞA'YA TAHRİKLER SAVURUYORDU

Rauf Bey’in İstanbul gazetelerinde çıkan 'Cumhuriyet’in ilânına karşı gelme yolundaki demecinin' Cumhuriyet’i sarsıntıya uğrattığını ileri sürülerek, durumun, Parti Grubu’nun görüşlerine sunulması teklif edildi. Parti Grubu’nun toplandığı 22 Kasım 1923 günü Parti üyesi Rauf Bey, etrafında uyanan şüpheler üzerine, kendi durumunu izah etmeye çalışıyordu. Fakat esas tartışma İsmet Paşa ve Rauf Bey arasında geçti.

''KEKELİYORDUN İSMET''

İsmet Paşa'nın ilk kürsü imtihanı idi. O da, Rauf Bey de savunmalarını anlaşılır şekilde yaptılar. Rauf Bey, İsmet Paşa için 'Genelkurmay Başkanı iken kürsüye çıktığı vakit, birkaç kelime kekeliyerek inen ve hiç de iyi bir tesir bırakmadığından' bahsediyordu. Askere hitap edeceği sırada, heyecandan kekelediğini ve iki kelimeyi yan yana getirmekte zorlandığını belirtmişti. Bunlar ap açık, Başvekillik meselesi çıkınca kendisinin seçileceğini düşünmüş olmalı ki, tahrikleriyle İsmet Paşa'yı adeta karşısına alıyordu.





İSMET PAŞA İSTİFİNİ BOZMADI, ÇOK DA GÜZEL KONUŞTU

İsmet Paşa, kürsü konuşmasında hitap ederken kendi kendini yetiştirmesini ne kadar iyi bildiğini ispat etmişti. Dinleyenlere, o günlerde tam bir Avrupa parlâmentosu hatibi hissini vermişti. Rauf Bey’in, insanı çileden çıkarabilecek birçok tahriklerine rağmen sabır ve soğukkanlılığını sonuna kadar korudu. Rauf Bey'in bu imtihandan ne kadar iyi çıkmış olduğunu tahmin edebiliriz.

Bu grup tartışması, Mustafa Kemal ve onun yanında toplananların hiçbir muhalefet karşısında taviz vermek ve geri dönmek niyetinde olmadıklarını anlatmıştı.



