İsmet Özel yoğun bakımda

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakım'a kaldırılan Şair İsmet Özel'e, Mevla'dan acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İSMET ÖZEL KİMDİR

İsmet Özel, 19 Eylül 1944, Kayseri doğumlu, Türk şair ve yazardır.

Bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. 18 yıl Devlet Konservatuvarı’nda Fransızca okutmanlığı yaptı.

Ataol Behramoğlu'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. 1963’ten itibaren şiirleri yayınlanmaya başladı.

1974’te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

2005’te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 deneme, söyleşi, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı.

1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği'nin kurucusudur. İstiklal Marşı Derneği fahri genel başkanıdır.