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Ispanak zehirlenmesinden ıspanaklar halcilerin elinde kaldı

İstanbul ve Tekirdağ'da yaşanan ıspanak zehirlenmesinden sonra halciler ıspanak satamadı.

AA | 05.11.2019 - 17:13..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Haller Müdürlüğü’nde satılmayan yüzlerce kasa ıspanak dükkanların önünde kaldı.

Toptancılardan Erdoğan Aslanhan, bugün itibarıyla 250 kasa ıspanağın ellerinde kaldığını söyledi.

Ispanak zehirlenmesinden ıspanaklar halcilerin elinde kaldı

"250 KASADAN SADECE 5 KASA SATILDI"

Satılmayan ıspanaklar nedeniyle zararının yaklaşık 15 bin lira olduğunu öne süren Aslanhan, "Ispanağı bugün korkudan kimse almadı. 250 kasa ıspanak var, ama bunların hepsi yarın çöpe gidecek. 5 kasa satabildik. Normalde bu ıspanakların hepsi satılırdı. Her ürün satıldı, ancak ıspanak elimizde kaldı. Ispanaklar ilaçlanmış olabilir, içine yabancı ot girmiş olabilir. Bu durum hepsinin zehirli olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Firma görevlisi Rıdvan Kurt ise birçok toptancının birkaç gündür ıspanak satışı yapamaması nedeniyle zarara uğradığını belirtti. Kurt, satılmadığı için çok sayıda ıspanağın çöpe gittiğini sözlerine ekledi.

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