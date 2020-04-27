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İspanya, antikor testlerine başladı

Sağlık Bakanı Salvador İlla, testlerle ilgili olarak, "Yerel, bölgesel ve ulusal boyutta koronavirüs bulaşmış insan sayısına ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

AA |
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İspanya, antikor testlerine başladı

Koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya, antikor testlerine başladı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, virüsle ilgili "toplumdaki gerçek verilerine ulaşabilmek" için ülke genelinde 36 bin hanede yaklaşık 90 bin kişiye antikor testi yapılacağını açıkladı.

İlla, "Antikor testleri, koronavirüsün boyutuyla, yaş ve cinsiyet ayrımıyla ilgili yerel ve ulusal boyutta bize veriler verecektir. Bu testler, hastalığın dinamik evrimini görmemize yardımcı olacaktır." dedi.

HEDEF, VİRÜSLE TEMASI OLANLARIN GERÇEK SAYISINA ULAŞMAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Madrid'deki Carlos III Sağlık Enstitüsü Direktörü Raquel Yotti de antikor verilerine bu zamana kadar sahip olmadıklarını, virüsle teması olanların gerçek sayısına bu şekilde ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

İspanya, antikor testlerine başladı

Ulusal İstatistik Enstitüsünün desteğiyle 36 bin hanenin seçildiğini ve toplamda 90 bin kişiye telefonla ulaşılarak, gönüllü olarak katılımlarının sorulacağını kaydeden Yotti, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

TEST, İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

"İki aşamalı bir test uygulanacak. İlk, parmaktan kan alınacak. Bu hızlı bir test ve 10 dakikada analizi yapılıyor. Ayrıca daha ayrıntılı analizler için kan örnekleri alınacak. Katılımcılara üç haftada bir olmak üzere toplamda üç test yapılacak. Bu şekilde, yerel, bölgesel ve ulusal boyutta koronavirüs bulaşmış insan sayısına ulaşmayı planlıyoruz. İlk verilere iki hafta içinde ulaşmayı öngörüyoruz."

İspanya'daki son verilere göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin  sayısı 23 bin 521 olurken, toplam vaka sayısı da 209 bin 465 olarak verildi.

İspanya, antikor testlerine başladı

İSPANYA'DA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, ülkede bu zamana kadar koronavirüsün teşhisiyle hastanede tedavi görenlerin sayısının 114 bin 81 olduğunu duyurdu.

İspanya, toplamda 100 bin 875 kişiyle, ABD ve Almanya'nın ardından en fazla koronavirüs hastasının iyileştiği üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

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