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İspanya ile İtalya'dan AB içinde göçmen insiyatifi

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya sorunu ve göçmenler gibi Avrupa Birliğinin yeni politikalarında ortak inisiyatif başlatmak istiyor.

AA | 08.02.2020 - 08:34..
  1. Haberler
  2. Avrupa
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Madrid'de görüşen İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ortak basın toplantısı düzenledi. Libya sorununa değinen Di Maio, bu ülkedeki istikrarsızlıkların özellikle İtalya için "düzensiz göç ve terörizm tehdidi oluşturduğunu" vurguladı.

İspanya ile İtalya'dan AB içinde göçmen insiyatifi

"AB, SİLAH KAÇAKÇILIĞINA KARŞI ÖNLEM ALMALI"

Di Maio, "Libya'daki bu savaş durumu devam ederse en fazla kaybeden Avrupa olur. Bu nedenle Libya'ya silah kaçakçılığının engellenmesine AB de dahil olmalıdır. İtalya ve İspanya, AB'deki komşularını bu konuyla ilgili bilgilendirmelidir" diye konuştu.

İKİ ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU GÖÇMENLER

İspanya ve İtalya'nın başta göçmenler ve Akdeniz'deki kriz bölgeleri konularına işaret eden iki bakan, birçok soruna karşı AB içinde ortak inisiyatif başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

İspanya ile İtalya'dan AB içinde göçmen insiyatifi

"İTALYA VE İSPANYA, ARTIK TEK SES OLACAK"

Laya ile Di Maio, Akdeniz'in "bir kriz bölgesi değil, ticari büyük fırsatların bulunduğu bölge olması gerektiğinin" altını çizerek, AB'nin yeni politikalarında İtalya ve İspanya'nın bundan sonra "stratejik ortak olarak hareket ederek, tek ses olmaya çalışacağını" kaydetti.

Ayrıca, 2014'ten bu yana yapılmayan İspanya-İtalya hükümetler arası zirvenin bu yılda gerçekleşmesi için çalışma başlatıldığı da duyuruldu.

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