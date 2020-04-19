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İspanya, OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı

İspanya Başbakanı Sanchez, olağanüstü hal kararına ilişkin, "Henüz temkinli olmamız gerekse de virüsün yayılmasını yavaşlatmayı başardık." dedi.

AA |
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İspanya, OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı

Koronavirüsten en çok ülkeler arasında yer alan İspanya, salgına karşı yeni önlemler aldı.

Başbakan Pedro Sanchez, koronavirüs salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL), kapsamı küçültülerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi.

VİRÜSÜN YAYILMASI YAVAŞLADI

"Henüz temkinli olmamız gerekse de virüsün yayılmasını yavaşlatmayı başardık." diyen Pedro Sanchez, mevcut durumda 26 Nisan'da sona erecek olan OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatacaklarını ama bazı tedbirleri kaldıracaklarını bildirdi.

Sanchez, küçük yaştaki çocukların 27 Nisan'dan itibaren yanlarında ebeveynleriyle kısa mesafelerde ve belirli saatlerde sokağa çıkmasına izin vereceklerini söyledi.

İspanya, OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı

"BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARDIK"

Bir aydan uzun süredir OHAL'e uyan ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayan İspanyollara teşekkür eden Başbakan Sanchez, "Halkımızın, aldığımız önlemlere ve tecrite gösterdiği saygı sayesinde binlerce insanın hayatını kurtardık." dedi.

Sanchez, OHAL kapsamında alınan kararların hiçbirinin "nihai olmadığını" vurgulayarak, gelecek yeni verilere göre önlemlerin revize edileceğini kaydetti.

BRÜKSEL'E DAYANIŞMA VE BİRLİK MESAJI

Koronavirüse karşı mücadelede Avrupa Birliği'ne (AB) "dayanışma ve birlik" mesajını yineleyen Pedro Sanchez, "Avrupa hepimiziz ve şimdi bunu göstermemiz gerekiyor. Dayanışma ve birlik olmadan gelecek olmaz. AB, Avrupa karşıtı popülizm kurtlarının, bu krizi kendileri için bir fırsata çevirip 'nefret' mesajı yaymasına izin vermemeli." diye konuştu.

İspanya, OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı

"KADEMELİ NORMALLEŞME" SÜRECİ

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da sol koalisyon hükümeti, "aşı bulunmadan tam olarak normal yaşama dönülemeyeceğini" her seferinde vurgularken, virüse karşı mücadelesinde elde ettiği başarıya göre "kademeli normalleşme süreci"ni başlatmayı planlıyor.

Sağlığın yanı sıra, ekonomik olarak da demokrasi tarihinin en büyük krizini yaşayan İspanya'da bazı bakanlar, otel, restoran ve kafeteryaların yıl sonundan önce açılmasının zor olduğu görüşünü paylaşıyor.

İspanya, OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı

OKULLAR BU YIL AÇILMAYACAK

Ülkede 14 Mart'ta kapatılan okulların, bu yılki öğretim sezonunda bir daha açılması öngörülmüyor.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS TABLOSU

İspanya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 20 bin 43 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 191 bin 726'ya ulaştı.

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