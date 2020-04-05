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İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

İspanya Dışişleri Bakanı, ülkesindeki iki özerk yönetim tarafından satın alınan solunum cihazlarının Türkiye'nin gösterdiği 'dayanışma' sonucu İspanya'ya ulaştırılacağını açıkladı.

AA |
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İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İspanyol televizyonu Cuatro'ya yaptığı açıklamada, "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır." dedi.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

"TÜRKİYE'YE KARŞI ADİL OLMAYAN SUÇLAMALAR"

İspanya'da muhalefet partilerinin, söz konusu olaydan dolayı Türkiye'ye yönelik suçlamalarını sert dille eleştiren Laya, "Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum. (El koydu, çaldı) gibi doğru olmayan suçlamalar yapıldı. Basında, siyasi partilerde ve kamuoyunda kullanılan bu tip ifadelerin, bizim ikili ilişkilerimize zarar verdiğinin bilinmesi gerekir." diye konuştu.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

"SADECE SATIN ALIM GECİKTİ"

Laya, konunun diplomatik bir yolla çözüldüğünü aktararak, "Olan şu ki, İspanya'daki iki özerk yönetimin satın aldığı solunum cihazlarının teslimi gecikmiştir. Türkiye, önce bunları ülkesindeki hastalar için kullanmak istemiştir ama İspanya'daki aciliyeti görerek bizimle paylaşmaya karar verdiklerini bu gece bize iletmişlerdir." açıklamasında bulundu.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

"TÜRK HÜKÜMETİ, ACİL DURUMUMUZA YANIT VERDİ"

Söz konusu solunum cihazlarının şu anda lisans işlemlerinin yapıldığını ve ileriki saatlerde İspanya'ya ulaşacağını kaydeden Laya, "İspanya hükümeti tarafından sorumlu ve eylem odaklı, Türk hükümeti tarafından da İspanya'daki acil duruma karşılık veren büyük bir iş yapılmıştır. Verilmesi gereken tek mesaj budur." ifadelerini kullandı.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

"TÜRKİYE'NİN JESTİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Öte yandan Laya, Twitter hesabından da Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon avro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya'ya gönderilmesi süresi uzamıştı.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

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