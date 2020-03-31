İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanına korona bulaştı

Koronavirüs salgınında İtalya'dan sonra en çok ölümün kaydedildiği ülke olan İspanya’da salgınla mücadele eden çok sayıda sağlık çalışanına da virüs bulaştı.

12 BİN 298 SAĞLIK ÇALIŞANININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İspanya Acil Sağlık Komitesi'nin üst düzey yetkililerinden Maria Jose Sierra bugün düzenlediği basın toplantısında, 12 bin 298 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Sierra, Sağlık Bakanlığı'na bağlı acil durum başkanı Fernando Simon’un da testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KARANTİNA ÖNLEMLERİ VAKA ARTIŞINI AZALTTI

Karantina önlemlerinin ardından günlük vaka sayısında düşüş kaydedildiğini ifade eden Sierra, 25 Mart'tan önce günlük vaka sayısında yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaşandığını ancak bu oranın son 5 günde yüzde 12’ye düştüğünü ifade etti.

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 14’üne denk geliyor.