İspanya’da 12 binden fazla sağlıkçı koronaya yakalandı

Avrupa'da etkili olan koronavirüs salgınında, sağlık çalışanları büyük tehdit altında.

12 BİNDEN FAZLA SAĞLIKÇI KORONAYA YAKALANDI

Virüs nedeniyle 7 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği, 85 bin 195 kişinin de enfekte olduğu İspanya'da, salgına yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı da 12 bin 298'e yükseldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

İspanya Acil Durum Sağlığı Yöneticisi Dr. Fernando Simon’ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Tanıyı doğrulamak için yaptırdığı ikinci testin sonuçlarını bekleyen Simon’ın, evinde karantinada olduğu ifade edildi.