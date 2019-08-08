İspanya’da 5 Fransız turist Norveçli kıza tecavüz etti

İspanya'da 5 Fransız genç, sosyal medyayı kullanarak toplu tecavüz vakasına neden olduğu iddia ediliyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN SORGUSU DEVAM EDİYOR

İspanya’nın Benidorm sahilinde tatil yapan 5 Fransız genci, sosyal medyadan kandırdıkları 20 yaşındaki Norveçli kızı tatil için tuttukları eve getirip toplu tecavüz etmekle suçlanıyor. Gözaltına alınan gençlerin sorgusu devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYLA YAKAYI ELE VERDİLER

İspanyol otoriteleri ve Fransız jandarmasının ortak çalışması ile yakalanıp tutuklanan gençlerin kimliğinin sosyal medya profilleri sayesinde kolaylıkla tespit edildiği öğrenildi.

TOPLU TECAVÜZLE SUÇLANIYORLAR

Yaşları 18 ile 19 arası değişen 5 kişi, toplu tecavüzle suçlanıyor. Öte yandan, Avrupalıların tatil için yoğun olarak tercih ettiği İspanya’da daha önce 2016’da da yaz tatilinde toplu tecavüz vakası yaşanmış, ülke çapında feminist eylemlere sebebiyet vermişti.