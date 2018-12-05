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İspanya'da aşırı sağcı karşıtı protestolar

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde, özerk yönetim parlamentosuna giren aşırı sağ görüşlü Vox partisini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

AA | 05.12.2018 - 04:15..
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Vox'a karşı Sevilla, Malaga ve Granada kentlerinde dün başlayan gösteriler, Cordoba, Cadiz, Jaen ve Almeria'ya sıçradı.

Faşizm karşıtı sol grupların sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları çağrılarla meydanlara çıkan binlerce kişi, "Endülüs faşistlerin yeri değil" yazılı pankartlar taşıdı.

İspanya'da aşırı sağcı karşıtı protestolar

İSLAM KARŞITI PARTİ PROTESTO EDİLDİ

"Franco (diktatör Francisco Franco) ölmedi, parlamentoda", "Faşizme karşı tek bir geri adım atılmayacak", "Endülüs faşizmin mezarı olacak", "Sizler faşistsiniz, teröristsiniz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, seçim programında göçmen ve İslam karşıtı vaatler yer alan Vox partisi karşıtı sloganlar attı.

Endülüs özerk yönetiminde 2 Aralık Pazar günü yapılan yerel parlamento seçimi sonrasında sistem karşıtı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Pablo İglesias, sendikalar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarına "Faşizme karşı seferberlik" çağrısında bulunmuştu.

İspanya'da aşırı sağcı karşıtı protestolar

SAĞ PARTİLER 59 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında yaklaşık 8,5 milyonla en fazla nüfusa sahip Endülüs özerk yönetimindeki parlamento seçimi, Endülüs'te 36 yıldır iktidarda olan sosyalistlerin hegemonyasının yıkılması ve Vox'un İspanya'da ilk defa bir parlamentoya temsilci göndermesi nedeniyle kamuoyunda geniş yer aldı.

Endülüs'te azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekili sayısı 47'den 33'e düştü. PSOE bu sonuçla Endülüs'te en fazla oy alan birinci siyasi parti olmaya devam etse de iktidarda kalması çok daha zorlaştı.

İspanya'da aşırı sağcı karşıtı protestolar

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 26, merkez sağda yer alan Ciudadanos partisi 21, aşırı sol görüşlü Podemos Endülüs 17 ve Vox 12 milletvekili çıkardı.

Endülüs yerel parlamentosunda toplamda 59 milletvekili çıkartan sağ partiler (PP, Ciudadanos, Vox), iktidarda olmak için gerekli 55 milletvekili çoğunluğunu geçti.

İspanya'da diktatör Franco döneminden sonra ilk defa aşırı sağ görüşlü bir parti milletvekili çıkarırken, Endülüs'teki seçim sonucu İspanya'da aşırı sağın yükselişe geçmesinin ilk işareti olarak gösterildi.

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