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İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasilere hapis cezaları

Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen, bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una hapis cezası verdi.

AA | 15.10.2019 - 07:58..
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Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, 8 sanığı da 9 ila 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

"İtaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa ise hapis cezası verilmedi.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasilere hapis cezaları

KATALONYA'DA AYRILIKÇI SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasilere hapis cezaları

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasilere hapis cezaları

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasilere hapis cezaları

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