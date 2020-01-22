İspanya’da bir şehri deniz köpüğü bastı

İspanya’nın Girona bölgesinde bulunan Tossa de Mar kentinde devam eden kötü hava şartları, fırtınaya dönüştü.

Deniz içinde bulunan planktonlar, köpürerek kentin sokaklarını kapladı.

KÖPÜĞE PLANKTON SEBEP OLDU

Katalonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre deniz suyundaki köpüğe, deniz içinde bulunan bir çeşit plankton sebep olduğu ifade edildi.

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PLANKTON NEDİR?

Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isim. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanıyor.