taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9792
Euro
7.5815
Altın
1685.29
Borsa
97619
Gram Altın
377.47
Bitcoin
47937.24

İspanya'da boğa festivaline korona engeli

İspanya'da insanların boğalarla sokakta koşturduğu, dünyaca ünlü San Fermin festivali, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edildi.

AA |
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
İspanya'da boğa festivaline korona engeli

İspanya'da boğa festivaline korona engeli

Pamplona Belediyesi, 6-15 Temmuz'da yapılması öngörülen San Fermin festivalinin, koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

DAHA ÖNCE 2 KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

San Fermin, bundan önce 1937-1938 İspanya İç Savaşı'nda ve 1978 yılında festivalin ikinci gününde boğa güreşi arenasında çıkan kanlı olaylardan dolayı iptal edilmişti.

İspanya'da boğa festivaline korona engeli

74 MİLYON EURO GELİR SAĞLIYOR

İspanya'nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden olan San Fermin süresince normalde 280 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyordu. Pamplona Belediyesi'nin verilerine göre, festival her yıl kente 74 milyon euro'luk ekonomik katkı sağlıyor.

İspanya'da boğa festivaline korona engeli

İSPANYA'DA BİRÇOK ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da, diğer önemli kültürel etkinliklerden Valensiya'daki Las Fallas (15-19 Mart) ve Sevilya'daki Nisan Fuarı (25 Nisan-2 Mayıs) ile bu yılki Paskalya törenleri (6-12 Nisan) gibi yüksek katılımlı ve ekonomik katkısı büyük etkinlikler salgın yüzünden iptal edilmişti.

TURİZM BÜYÜK DARBE YEDİ

Hükümet, koronavirüsten en ciddi zararı gören, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün ve buna bağlı olan kültürel aktivitelerin bu yıl içinde normale dönmesini öngörmüyor.

İspanya'da boğa festivaline korona engeli

İSPANYA'DA SON VAKA SAYISI

İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 21 bin 282 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 204 bin 178'e çıktı.

İspanya'da boğa festivaline korona engeli

İlginizi Çekebilir
Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadelede dikkatli olmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
İsviçre'de koronavirüs aşısı için 6 ay verildi
İsviçre'nin Bern Üniversitesinden immünoloji profesörü Martin Bachmann, koronavirüs hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir aşı geliştirilmesini umduklarını belirtti.
Fransa Başbakanı: Normal hayata dönmemiz uzun sürecek
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs salgınından önceki gündelik hayata dönmek için uzun süre beklenmesi gerektiğini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
263
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
122
Türkiye'deki son korona bilançosu
Türkiye'deki son korona bilançosu
250
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
417
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
322
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
155
Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
1017
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir