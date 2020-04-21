İspanya'da boğa festivaline korona engeli

Pamplona Belediyesi, 6-15 Temmuz'da yapılması öngörülen San Fermin festivalinin, koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

DAHA ÖNCE 2 KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ

San Fermin, bundan önce 1937-1938 İspanya İç Savaşı'nda ve 1978 yılında festivalin ikinci gününde boğa güreşi arenasında çıkan kanlı olaylardan dolayı iptal edilmişti.

74 MİLYON EURO GELİR SAĞLIYOR

İspanya'nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden olan San Fermin süresince normalde 280 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyordu. Pamplona Belediyesi'nin verilerine göre, festival her yıl kente 74 milyon euro'luk ekonomik katkı sağlıyor.

İSPANYA'DA BİRÇOK ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da, diğer önemli kültürel etkinliklerden Valensiya'daki Las Fallas (15-19 Mart) ve Sevilya'daki Nisan Fuarı (25 Nisan-2 Mayıs) ile bu yılki Paskalya törenleri (6-12 Nisan) gibi yüksek katılımlı ve ekonomik katkısı büyük etkinlikler salgın yüzünden iptal edilmişti.

TURİZM BÜYÜK DARBE YEDİ

Hükümet, koronavirüsten en ciddi zararı gören, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün ve buna bağlı olan kültürel aktivitelerin bu yıl içinde normale dönmesini öngörmüyor.

İSPANYA'DA SON VAKA SAYISI

İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 21 bin 282 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 204 bin 178'e çıktı.