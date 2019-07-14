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İspanya'daki Boğa Festivali’nde son gün: 3 ölü, 53 yaralı

Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Boğa Festivali’nin son gününde 8 kişi yaralandı.

İHA | 14.07.2019 - 12:28..
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6 Temmuz’da başlayan İspanya'daki San Fermin Festivali bugün sona eriyor.

Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde 3’ü boynuz darbesiyle olmak üzere 8 kişi yaralandı. Festivalin ilk gününde ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

53 KİŞİ YARALANDI

Festivalin ilk gününden bu yana ise en az 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale yüz binlerce turist katılıyor. Bir hafta boyunca her sabah 08.00’de beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan yüzlerce kişi, boğaların boynuzlarına hedef olmamak için 850 metre boyunca koşuyor. Koşuya 18 yaşından büyük herkes katılabiliyor.İspanya'daki Boğa Festivali’nde son gün: 3 ölü, 53 yaralı

ŞİMDİYE KADAR 16 KİŞİ ÖLDÜ

Festivalde sonuncusu 2009 yılında olmak üzere 1911’den bu yana 16 kişinin öldüğü belirtildi. Geçen yıl ise boğa koşusu sırasında 42 kişi yaralanmıştı.

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