İspanya'da boğa güreşleri yaralamaya devam ediyor

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinin ünlü San Fermin festivalinin, insanların boğalarla birlikte sokakta koştuğu en büyük etkinliğinin 8 günlük bilançosu 35 yaralı olarak açıklandı.

Pamplona'da akşam arenada matadorun karşısına çıkarılacak 500 ila 600 kilogram ağırlığındaki 6 boğanın 6 öküz eşliğinde ahırdan çıkarılıp arenaya kadar kent merkezindeki 875 metrelik yolda yaptığı ve "Encierro" olarak adlandırılan koşular, bugün sona erdi.

Navarra Merkez Hastanesi, "Encierro" etkinliklerinde boğalarla koşmanın bu yılki bilançonun 8'i boynuz yaralanması olmak üzere toplam 35 yaralı olduğunu açıkladı.

Yaralıların 24'ünün İspanyol vatandaşı, diğerlerinin ABD'li, Avustralyalı, İngiliz, Fransız ve İsveçli, sadece 1'inin ise kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

İSPANYALI KOŞUCULARDAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ PROTESTO: HEYECAN KALMADI

Bu arada San Fermin festivali bu yıl ilginç bir protestoya sahne oldu. "Encierro"ya geleneksel olarak her yıl katılan İspanyol koşuculardan bir grup, koşuların 5. gününde sosyal paylaşım siteleri üzerinden organize olarak, boğaların koşturulmaya başlamasından kısa bir süre önce oturma eylemi yaptı.

Son yıllarda getirilen, koşu sırasında boğanın boynuzuna dokunmama veya boğanın hemen önünde koşmama gibi güvenlik kurallarını eleştiren İspanyol koşucular, 'eski heyecanın kalmadığını' savundu.