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İspanya'da çalınan motoryat Muğla'da bulundu

İspanya'nın Mallorca adasından çalınan lüks motoryat, Sahil Güvenlik ekiplerince Muğla'daki Güllük Körfezi'nde bulundu.

DHA | 11.04.2019 - 06:11..
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Malta Limanına kayıtlı 24 metre uzunluğundaki 'Funny' isimli lüks motoryat geçen 3 Nisan'da İspanya’nın Mallorca Adası'ndan çalındı. Motoryatın isminin değiştirilerek Marmaris Limanı'na getirileceği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İspanya'da çalınan motoryat Muğla'da bulundu

SAHİL GÜVENLİK, ÇALINTI MOTORYATI BULDU

Güllük Körfezi'nde devriye görevi gerçekleştiren Sahil Güvenlik botu, çalıntı motoryatın bilgilerine uyan bir motoryat tespit edince motoryatta inceleme başlattı. İnterpol ile koordineli yapılan çalışmada durdurulan motoryatın çalıntı olduğu tespit edildi.

İspanya'da çalınan motoryat Muğla'da bulundu

3'Ü TÜRK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yatta bulunan 3 Türk ve 1 Rus uyruklu kişi gözaltına alındı.
Alman sahibine teslim edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilen motoryat, Güllük Limanı'na çekildi.

İspanya'da çalınan motoryat Muğla'da bulundu

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