İspanya'da 15 Mart'tan bu yana alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlar, yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabiliyor.

Fakat alınan yeni bir karar ile koronavirüs semptomu göstermeyen çocuklar, artık bir yetişkinle birlikte sabah 09.00 ve 21.00 saatleri arasında günde bir saat dışarı çıkabilecek.

EN FAZLA 1 KİLOMETRE UZAĞA GİDEBİLECEKLER

İzin kapsamında bir ebeveynin en fazla 3 çocuğu dışarı çıkarabileceği ve evlerinden en fazla 1 kilometre uzağa gidebilecekleri belirtilirken, sosyal mesafeye uyulması gerektiği de belirtildi.

İspanya’da çocuklar 6 hafta sonra sokaklara koştu

PARK VE OYUN ALANLARI KAPALI OLACAK

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların ise tarla ve ormanlık alanlarda yürümesine izin verildi. Ancak parkların ve oyun alanlarının, salgın riskini önlemek için kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

YETİŞKİNLERE 'EGZERSİZ' İZNİ VERİLECEK

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, cumartesi günü yaptığı açıklamada, vaka sayısının düşmeye devam etmesi durumunda 2 Mayıs'tan itibaren yetişkinlerin sokakta "egzersiz" yapmalarına izin verileceğini söylemişti.