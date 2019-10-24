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İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

Sosyalist hükümetin diktatör Franco için yürüttüğü hukuk mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Diktatörün mezarı, bugün Madrid'e eşinin mezarının yanına taşınacak.

AA | 24.10.2019 - 14:21..
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1936- 1975 yılları arasında İspanya'yı diktataörlükle yöneten General Francisco Franco'nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda 1975'te Madrid'in 52 kilometre kuzeyinde bulunan (Valla de Caidos) Şehitler Vadisi'ne defnedildi.

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

TOPLU MEZARIN İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Bu vadideki bazilikanın içerisindeki sadece Franco'nun mezarı yok, aynı zamanda Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da yer alıyor.

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

HÜKÜMET KARARI ÇIKARMIŞTI

Hükümet, 11 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin en geç 25 Ekim'e kadar yapılması kararını almıştı.

İspanya'da Franco'nun mezar yeri değiştiriliyor VİDEO

EŞİNİN YANINA TAŞINACAK

Bugün ise diktatörün mezarının yeri değiştirilmeye başlandı. Franco'nun mezarı, bugün Madrid'e eşinin mezarının yanına taşınacak.

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

ANBEAN GÖSTERİLİYOR

Taşınma anı ise televizyon kanallarından ve internet sitelerinden anbean gösteriliyor.

SLOGANLAR ATTILAR

Mezarlığın bulunduğu cadde üzerinde toplanan diktatör Franco yanlıları slogan attı.

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

İspanya'da diktatör Franco'nun mezarı taşınmaya başladı

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