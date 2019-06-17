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İspanya'da Galisya Direnişi terör örgütüne operasyon

Ülkenin kuzeybatısındaki Galisya Özerk Yönetimi'nde faaliyet gösteren terör örgütü Galisya Direnişi'nin iki elebaşının yakalandığı açıklandı.

AA | 17.06.2019 - 02:21..
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Vigo kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü elebaşıları Anton Garcia ve Asuncion Losada'nın yakalandığı bildirildi.

Haberde, Garcia ve Losada'nın 2006'dan bu yana Galisya Direnişi'nin elebaşılığını yaptıkları belirtildi.

İspanya'da Galisya Direnişi terör örgütüne operasyon

13 YILDA 30 TERÖR SALDIRISI

Garcia ve Losada'nın son 13 yılda siyasi partilere, devletin kurumlarına, bankalara ve şirketlere yönelik ölümle sonuçlanmayan 30 kadar terör öylemine karıştıkları bilgisi paylaşıldı.

Galisya Direnişi, Galisya bölgesinde 1970'li yıllardan bu yana küçük çaplı terör faaliyetlerinde bulunuyor.

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