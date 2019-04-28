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İspanya'da halk sandık başında

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, oy kullanma işlemleri yerel saatle 09.00'da başladı.

AA | 28.04.2019 - 11:48..
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İspanya demokrasi tarihinde 13'üncüsü düzenlenen genel seçimlerde, 2 milyon 93 bin 977'si yurt dışında ikamet eden toplam 36 milyon 893 bin 976 kayıtlı seçmen var.

İspanya'da halk sandık başında

Gelecek 4 yıl için ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörün belirleneceği seçimler için 23 bin 196 oy merkezi ve 60 bin 38 seçim masasında toplam 212 bin sandık kuruldu.

İspanya'da halk sandık başında

İSPANYOLLAR SANDIK BAŞINDA

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçim dolayısıyla ülke genelinde 45 bin jandarma, 30 bin ulusal polis olmak üzere toplamda yaklaşık 93 bin güvenlik görevlisinin çalışacağı aktarıldı.

İspanya'da halk sandık başında

Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin 196 seçmen ile yeni yasa gereği yaklaşık 100 bin zihinsel engelli ilk kez oy kullanacak.İspanya'da halk sandık başında

2015 yılından bu yana üçüncü kez sandık başına giden İspanyollar, ülke yönetimindeki siyasi belirsizlikler, Katalonya sorunu, aşırı sağın yükselişi, yolsuzluklar ve işsizlik meselelerinin bulunduğu bir ortamda siyasi tercihlerini ortaya koyacak.

İspanya'da halk sandık başında

KATALANLAR DA YARIŞIN İÇİNDE

İlk kez genel seçimlere katılan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin alacakları oy oranları bu seçimlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

İspanya'da halk sandık başında

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Katalonya'da yasa dışı olarak 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i de bu seçimlerde milletvekili veya senatör adayı olarak yarışıyor.

İspanya'da halk sandık başında

Anketler genel seçimin favorisi olarak mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) gösterse de sosyalistlerin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

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