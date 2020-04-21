İspanya'da bir taksici, hastaları hastaneye ücretsiz taşıdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ülkedeki bir hastanede sağlık çalışanları, şoförü taksi çağırmış gibi yaparak kutladı.

HASTALARI ÜCRETSİZ TAŞIYAN İSPANYOL TAKSİCİ

Hastaneye girişinde alkışlarla karşılanan taksici, yaşadıkları karşısında hem şaşırdı hem de duygu dolu anlar yaşadı.

PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

İspanyol taksici, daha sonra bir miktar para ile ödüllendirildi. Görüntü, sosyal medyada 11 milyondan fazla kez izlendi.

İspanya’da hastaları ücretsiz taşıyan taksiciye sürpriz VİDEO

MADRİD'DEKİ TAKSİCİLERDEN ÜCRETSİZ TAŞIMA

Madrid Profesyonel Taksi Federasyonu, gelirlerindeki sert düşüşe rağmen İspanya'nın karantina altındaki ilk ayında, başkentte en az 75 bin kişiyi evlerinden 300 farklı tıp merkezine ücretsiz bir şekilde taşıdıklarını bildirdi.