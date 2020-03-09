İspanya'da kadınlar 'gerçek eşitlik' için yürüdü

Ülkedeki en büyük gösteriler, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde düzenlendi.

Madrid'de kent merkezinde toplanan binlerce kadın, "Haklarla, bariyersiz, sınırsız feministler" yazılı pankartın arkasında yürüdü.

8 BAKAN DA GÖSTERİLERDEYDİ

Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra siyasi partilerin de destek verdiği gösteri politik yanıyla öne çıktı.

Sol koalisyon hükümetinden dışişleri, ekonomi ve içişleri bakanlarının da aralarında bulunduğu 8 bakan gösteriye katıldı.

SAĞ GÖRÜŞLÜ TEMSİLCİLERE TEPKİLER

Aşırı sağ görüşlü Vox Partisi gösteriye katılmazken diğer sağ görüşlü partilerin temsilcilerinin zaman zaman sol görüşlü göstericiler tarafından "Dışarı, dışarı" diye bağırılarak protesto edilmesi tartışmalara neden oldu.

Polis, güvenlik sebebiyle liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) Partisinden bazı siyasetçilerin yürüyüş kortejinden çıkmasını istedi.

120 BİN KATILIMCI

Madrid Özerk Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, gösteriye katılanların sayısının 120 bin olduğu bildirildi.

İSPANYA'DA KADINA ŞİDDET ARTTI

Kadına yönelik şiddet, İspanya'nın son yıllardaki en büyük sosyal sorunlarından biri olurken 2015'te 60, 2016'da 49, 2017'de 50, 2018'de 51 ve 2019'da 55 kadın, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

Ocak ayından bu yana iktidardaki sol koalisyon hükümeti geçen hafta Bakanlar Kurulunda açıkladığı ve meclise gönderdiği "Cinsel özgürlük" adlı yasa tasarısında kadınlara daha fazla koruma sağlayacak adımlar attı. Yasa tasarısı gereği, cinsel taciz vakalarında 15 yıla kadar hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.