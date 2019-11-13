İspanya'da kilolu turistlere eşeğe binme yasağı

Daily Mail’in aktardığına göre, yerel yönetim bir dizi toplumsal görüşme gerçekleştirerek 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bu yasağı uygulamayı planlıyor.

Ayrıca veteriner kontrolünün artırılarak durak ve ahırlarda temizlik kontrolleri yapılacağı bildirildi.

150 KİLOLUK TURİSTİN BİNDİĞİ EŞEK ÖLMÜŞTÜ

Mihas Belediyesi, eşek sahipleri ve yerel hayvan hakları savunucularıyla anlaşmaya vardıktan sonra bu duyuruda bulundu.

Hayvan hakları savunucuları yıllardır, bölgenin önemli turistik simgelerinden biri olan eşeklere kötü davranıldığından şikayetçiydi. Aralık 2014’te, yaklaşık 150 kilo ağırlığında bir turistin bindiği eşek ölmüştü.

EŞEK TAKSİSİ BAŞKENTİ

İspanya’nın güney bölgesi Costa del Sol’ün en güzel beldelerinden Mijas ayrıca “eşek taksisi başkenti” olarak adlandırılıyor.

Hayvan haklarını savunan PACMA partisi, eşeklerin taksi olarak kullanılmasına karşı aktif mücadele ediyor. Parti, eşeklerin her gün çalıştırılmaktan sakatlık geçirdiğini ve hastalıklara yakalandığını savunuyor.