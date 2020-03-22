İspanya'da kongre salonu, karantina merkezine dönüştü

İspanya'da koronavirüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Son verilere göre, ülkede 28 bin 572 vaka görülürken, bin 752 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Pedro Sanchez, televizyonda halka yaptığı konuşmada, birkaç gün önce de vurguladığı "Gelecek günler çok zor olacak." sözünü tekrarladı.

KRİTİK BİR ANDAYIZ

"En kötüsü önümüzdeki günlerde gelecek ve kapasitemizin limitlerini zorlayacak." diyen Sanchez, "Çok kritik bir andayız. Gelecek haftanın sonuna çok güçlü bir şekilde ulaşmak zorundayız, risk her yerde." şeklinde konuştu.

DEV SALON, KARANTİNA MERKEZİ OLDU

Bu açıklamanın ardından, yeni enfeksiyon dalgasına karşı hazırlıklar hızlandırıldı. Ifema kongre merkezi, karantina merkezine dönüştürüldü.

Sağlık çalışanları, oldukça büyük bir alana sahip olan başkent Madrid'deki salonda yatak ve çarşafları düzenlendi.

Yataklar arasındaki mesafe dikkat çekerken, koronavirüs hastaları, burada ağırlanmaya başladı.

5 BİN 500 YATAK KAPASİTELİ HASTANE

İspanya'da ayrıca, koronavirüs hastaları için Askeri Acil Durum Birimi tarafından 5 bin 500 yatak kapasiteli ve yoğun bakım ünitesine sahip özel bir hastane kuruluyor.

OHAL 15 GÜN DAHA UZAYACAK

Öte yandan, salgından dolayı 14 Mart akşamı, ülke genelinde 15 gün olağanüstü hal ilan eden hükümet, şimdiden bunu 15 gün daha uzatacağını duyurdu.