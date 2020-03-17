İran ve İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı arttı

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, Avrupa'da can almaya devam ediyor.

Yeni ölüm haberleri İspanya'dan geldi. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e çıktı.

İSPANYO'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İspanya'da yeni vaka sayısı ise 11 bin 178 olarak açıklandı.

Hükümet, ülkede yayılan koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına almaya karar vermişti.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI BİNE YAKLAŞTI

Tablonun gittikçe kötüleştiği bir diğer ülke de İran... Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.

Vaka sayısı ise 14 bin 991 olarak kaydedildi.

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 159'A YÜKSELDİ

Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana sahte içki nedeniyle 330 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu belirtti.

Muradiyan, "Bugüne kadar zehirlenenlerden 44 kişi hayatını kaybetti." dedi. Buna göre, İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a ulaştı.

"ALKOL, KORONAVİRÜSE İYİ GELİYOR" SÖYLENTİSİ

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.