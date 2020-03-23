Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs, Avrupa’yı yeni merkez üssü haline getirdi.

VİRÜSTEN ÖLÜMLER 3 BİNİ GEÇTİ

İspanya’da toplam koronavirüs vakası 28 bin 603’e, virüse bağlı ölümler ise 3 bin 107 kişiye ulaştı.

İspanya’da her geçen gün artan korona virüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi.

İspanya'da koronavirüs hastaları yerlerde yatırıldı

HASTALAR KORİDORLARDA YATIYOR

İspanya’da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor.

Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.