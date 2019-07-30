İspanya’da ölümden dönenleri tabutlarda taşıyorlar

İspanya’nın kuzeybatı kesiminde Galiçya bölgesinin Nieves kasabasında Orta Çağ’dan bu yana süren bir gelenek var.

Ölümcül hastalıktan kurtulan kişileri tabuta koyup taşıma töreni...

Saint Martha’yı anma adına yapılan yortunun 9. gününde ölümcül hastalıktan kurtulan 6 kişi yine canlı olarak konuldukları tabutlarda yakınları tarafından taşındı.

YÜZLERCE KİŞİ CANLI TABUTLARI TAŞIDI

Tabutlar, Martha Kilisesi ve mezarlığı etrafında 45 dakika dolaştırıldı. Yüzlerce kişi sokakların iki yanına dizilerek, yapılan tabut taşıma törenini izledi.













